Uyuşturucuyu Ayakkabı Tabanında Taşımışlar

Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabılarının tabanına gizledikleri preslenmiş 2 kilo 180 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

FAHRETTİN GÖK - Erzurum'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, ayakkabılarının tabanına gizledikleri preslenmiş 2 kilo 180 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Aracın bagaj kısmını narkotik dedektör köpeği yardımıyla arayan ekipler, yolcuların da kimlik kontrolünü gerçekleştirdi.



Bu sırada araçta bulunan İran uyruklu A.N, A.K, B.S. ve M.P'nin pasaportlarını isteyen ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bu kişileri araçtan indirerek, uygulama noktasına götürdü.



Polis, sorulan sorular karşısında heyecanlanıp tutarsız cevaplar veren şüphelilerin üst aramasında ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.



Ancak yapılan detaylı aramada zanlıların ayakkabılarının taban yüksekliğinin normalden daha fazla olduğunu gören ekipler, bu kişilerden ayakkabılarını çıkarmalarını istedi.



Ekipler, zanlıların ayakkabılarının taban dikişlerini bıçak yardımıyla açınca 4 çift ayakkabının tamamının alt kısımlarında, preslenmiş eroin olduğunu tespit etti.



Söz konusu zula yöntemiyle ilk kez karşılaşan polis ekipleri, şüphelilerin ayakkabılarının tabanına sakladıkları 2 kilo 180 gram eroini ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin, ilk ifadelerinde, uyuşturucuyu İran'dan yurda soktuklarını ve İstanbul'da piyasaya sürmek istediklerini söylediği belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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