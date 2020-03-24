Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler - Son Dakika

Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler
7 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde ayakkabıların içerisine gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde ayakkabıların içerisine gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Güzelsu yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu minibüsü durduruldu.
Yolcuların üst aramasında iki şüphelinin ayakkabılarına gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.
Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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