Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler - Son Dakika
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Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler

7 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde ayakkabıların içerisine gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu ayakkabılara gizlemişler, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde ayakkabıların içerisine gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Güzelsu yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu minibüsü durduruldu.

Yolcuların üst aramasında iki şüphelinin ayakkabılarına gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: AA

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