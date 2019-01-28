Uyuşturucuyu Ayakkabısına Gizlemiş
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van- Bitlis
kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: AA
Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2)
Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak
Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi
Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi