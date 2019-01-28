Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Ayakkabısına Gizlemiş

Uyuşturucuyu Ayakkabısına Gizlemiş

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu Ayakkabısına Gizlemiş, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve üzerinde yapılan aramada bir kilo 472 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van- Bitlis kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsteki bir yolcunun üzerinde yapılan aramada mont ve ayakkabısına gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Bitlis, Gevaş, Van, Güncel
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