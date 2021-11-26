Uyuşturucuyu bahçedeki parke taşları ile kümesin altında kazdıkları çukura gizlemişler - Son Dakika

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesine çuvallarla gömülmüş 45 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, merkez Karatay ilçesinde bir eve yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı baskında ekipler ilk olarak, bahçeye yeni döşenmiş parke taşlarından şüphelenerek aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Parke taşlarının altını kazan polis, yaklaşık 2,5 metre derinlikte çuvallara konulmuş esrar ele geçirdi.

Aramalara devam eden ekipler, evin müştemilatındaki kümesin zeminini de kazmaya başladı. Yine burada da 2,5 metre derinlikte çuvallar içinde esrar bulundu.

Uyuşturucu maddeyi bahçede üretmişler

Toplamda 8 çuval içerisine konulmuş 45 kilogram esrar ile 3 kök Hint keneviri, 4 sentetik ecza hap, 3 ecstasy hap, bir ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 700 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan Mustafa B. ile Muhammed B'nin, bahçeye uyuşturucu madde üretimi için sera kurduğu, genetiği değiştirilmiş tohumlardan uyuşturucu madde ürettikleri bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından tutuklandı.