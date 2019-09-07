Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla gömerek saklamışlar
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Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla gömerek saklamışlar

16 dakika önce

Adana'da bir evin bahçesinde toprağa gömülmüş bidonlarda 69 kilo 950 gram esrar bulundu.

Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla gömerek saklamışlar, System.String[]

Adana'da bir evin bahçesinde toprağa gömülmüş bidonlarda 69 kilo 950 gram esrar bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, esrar olduğu bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin uyuşturucuya rastlamaması üzerine evde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Köpeğin tepki verdiği bahçede gömülü iki bidonun içerisinde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Polis, evdeki Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ömer Y. ve Bedri Y. tutuklandı, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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