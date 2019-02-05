Uyuşturucuyu Banyo Giderinde Saklamaya Çalıştı
1 saat önce
Aydın'da sentetik uyuşturucuyu banyonun giderine saklayan kadın tutuklandı.
Aydın
'da sentetik uyuşturucuyu banyonun giderine saklayan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Büşra B'nin (28) yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Savcılık kararıyla evde arama yapan polis ekipleri, Büşra B'nin telaşlı bir şekilde banyoya kaçtığını ve buradaki gidere bir şeyler atmaya çalıştığını fark etti.
Kadına müdahale eden polis ekipleri, banyo giderine atılan yaklaşık 60 gram sentetik uyuşturucuyu elektrik süpürgesiyle çıkardı.
Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:59 Kaynak: AA
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı