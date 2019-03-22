Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Battaniye ve Kilimlerin Arasına Gizlemişler (2)

Uyuşturucuyu Battaniye ve Kilimlerin Arasına Gizlemişler (2)

12 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir araçta yapılan aramada, battaniye ve kilimlerin arasına gizlenmiş 97 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bir araçta yapılan aramada, battaniye ve kilimlerin arasına gizlenmiş 97 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan aramada, araçtaki battaniye ve kilimlerin arasına gizlenmiş 29 paket halinde 97 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 liraya el konuldu.

Araçtaki şüpheli Erdal K. ile başka bir araçtaki Yaşar Ç, Menderes I. ve Erol K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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