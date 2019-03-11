Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Bebek Bezine Sakladılar

Uyuşturucuyu Bebek Bezine Sakladılar

10 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bebek bezi içinde uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı.

Uyuşturucuyu Bebek Bezine Sakladılar, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bebek bezi içinde uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri yakalandı.

Balıkesir'den otomobil ile Sındırgı'ya uyuşturucu hap getirileceği istihbaratı üzerine Çelebiler Mahallesi'nde yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan 35 plakalı araç içinde 4 yetişkin kişi ve 3 çocuk bulunan araç durduruldu. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç' nin üst aramaları yapıldı. V.K.'nın üzerinde 28 adet uyuşturucu hap, S.N.Ç.'nin elinde bulunan çocuk pusetinde bulunan bebek bezinde de 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamların V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. isimli şüpheliler hakkında işlem başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Sındırgı, Balıkesir, 3. Sayfa
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