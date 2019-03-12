Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Muğla-Denizli kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan İ.K'nin üzerinde yapılan aramada, beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo 154 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA
Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Hamile Olduğu Ortaya Çıktı
Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı
Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu