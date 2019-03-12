Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış

Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.

Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Muğla-Denizli kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.


Yolculardan İ.K'nin üzerinde yapılan aramada, beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo 154 gram esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:24 Kaynak: AA

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