Son Dakika Haberleri: Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir zanlının beline sarılı vaziyette 490 gram uyuşturucu bulundu.
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir zanlının beline sarılı vaziyette 490 gram uyuşturucu bulundu.

32 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir zanlının beline sarılı vaziyette uyuşturucu bulundu.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir zanlının beline sarılı vaziyette 490 gram uyuşturucu bulundu., System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir zanlının beline sarılı vaziyette uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen iki operasyonda E.Y, B.A. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında E.Y'nin beline sarılı vaziyette 490 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca, M.K'nin kullandığı araç tavanı ile iç döşeme arasına zulalanmış 84 gram esrar yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan M.K. serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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