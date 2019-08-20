Uyuşturucuyu berber koltuğuna saklamışlar
1 saat önce
Niğde'de uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:24 Kaynak: AA
'de uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K.S'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.K.S'yi berber dükkanında B.E. ve M.G'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ise berber koltuğunun ayak kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu.
A.K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.E. ve M.G. hakkında ise adli işlem başlattı.
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