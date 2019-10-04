Uyuşturucuyu çanak antenin içine gizlemişler

Gaziantep'te bir minibüste, çanak antenin içine gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Nizip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.

Minibüste arama yapan ekipler, aracın arkasındaki çanak antenin içine gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.