Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar - Son Dakika
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Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar

6 saat önce

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapılan bir eve yapılan baskında 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar, System.String[]

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapılan bir eve yapılan baskında 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. ve A.D.'nin Nilüfer Fethiye Mahallesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı aldı. H.D. ve A.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler eve baskın yaptı. Yapılan baskında H.D. ve A.D. gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda çelik kasa içerisine saklanmış 200 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. H.D. ve A.D. sorgulanmak için karakola götürülürken, burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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