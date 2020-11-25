Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş - Son Dakika

Uyuşturucuyu ceviz içine gizlemiş
25.11.2020 10:15
ANTALYA'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi.
ANTALYA'da bir kişinin çantasında ceviz içerisine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlının yakalanma anı kameraya yansıdı.
Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Ankara'dan uçakla Antalya'ya gelen A.A.'nın çantasında arama yaptı. Aramada, ceviz içine gizlenmiş, 5,80 gram afyon sakızı ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında emniyet müdürlüğüne götürülen A.A., ifadesinin ardından 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanma anı ise anbean kameralara yansıdı.
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