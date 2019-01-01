Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Çorabına Sakladı

Uyuşturucuyu Çorabına Sakladı

56 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında çorabının içerisinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu Çorabına Sakladı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında çorabının içerisinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesi Serçeköy Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan kontrollerde bir araçta yolcu olarak bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan A.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında sağ ayak çorabı içerisinde jelatin kağıda sarılı 45 gram kubar esrar,2 adet ekstazy uyuşturucu hap ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Adli makamların talimatı ile şüpheli idrar testine gönderilen A.B., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Jandarma, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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