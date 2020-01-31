Uyuşturucuyu 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan panoya saklamışlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan panoya saklamışlar - Son Dakika

Uyuşturucuyu 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan panoya saklamışlar

6 saat önce

Diyarbakır'da son 25 günde gerçekleştirilen 116 farklı operasyonda 933 kilo esrar ile 10 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan panoya saklamışlar, System.String[]

Diyarbakır'da son 25 günde gerçekleştirilen 116 farklı operasyonda 933 kilo esrar ile 10 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 163 zanlıdan 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazılı panolar ile televizyonlara gizlenmesi dikkat çekti.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 1-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 116 farklı operasyonda, 342 kilo 214 gram toz esrar maddesi, 591 kilo 209 gram kubar esrar, 10 kilo 720 gram eroin, 7 bin 504 adet extacy ve 1 adet captogon hap, 1 kilo 419 gram metamfetamin, 18 gram kokain, 153 gram sentetik kannobinoid, 18 gram kokain, 12 gram plaka esrar, 13 adet sentetik ecza ile 12 bin 280 lira para ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 163 şüpheliden 40'ı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, firari durumdaki 15 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 95 şüpheli şahıs da Cumhuriyet Savcılığından ve Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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