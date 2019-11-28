Uyuşturucuyu dvd playere gizlemiş
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.E'nin Gündoğan Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Molly"nin de katıldığı aramada, dvd player içerisine gizlenmiş satışa hazır 45 parça halinde 200 gramlık esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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