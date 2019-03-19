Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Eğlence Mekanlarına Satacaklardı

Uyuşturucuyu Eğlence Mekanlarına Satacaklardı

1 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi'nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; narkotik detektör köpeği Vadi'nin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan 2 kişi tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla yüklü miktarda skunk isimli uyuşturucu maddeyi İstanbul'a getirileceğini eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki takibin sonunda şüphelilerin Fatih'de faaliyet gösterdiğini tespit etti. Daha sonra şüphelileri adım adım takibe aldı.

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Yapılan takibin sonunda uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını belirleyen Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, şüphelilerin kullandığı araçta detektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Jandarma, Güncel
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