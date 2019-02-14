Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Fren Lambasının İçine Saklamışlar

Uyuşturucuyu Fren Lambasının İçine Saklamışlar

26 dakika önce

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucuyu Fren Lambasının İçine Saklamışlar, System.String[]
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık bir aylık çalışması sonucu 4 şüphelinin bulunduğu 2 otomobil Muğla'da takibe alındı.


Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde otomobiller durduruldu.


Aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenen 2 kilogram esrar, diğer aracın da fren lambasının içine saklanan 232 gram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alının zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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