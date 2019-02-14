Uyuşturucuyu Fren Lambasının İçine Saklamışlar
26 dakika önce
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık bir aylık çalışması sonucu 4 şüphelinin bulunduğu 2 otomobil Muğla'da takibe alındı.
Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde otomobiller durduruldu.
Aramalarda, otomobilin kaputuna gizlenen 2 kilogram esrar, diğer aracın da fren lambasının içine saklanan 232 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alının zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:51 Kaynak: AA
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