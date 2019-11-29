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Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. İş yerine sahibi Ş.S. gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi Çayyazı Mahallesi'nde otomobilinde gözaltına aldı.Şüpheli Ş.S.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Ş.S.'nin iş yerinde yapılan aramada ise gece lambasının içerisine gizlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu madde ile boksörlerin kullandığı kum torbasının içerisinde hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ş.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.


Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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