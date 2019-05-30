Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu giyim mağazasındaki kolilerde saklayan karı koca tutuklandı.
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Uyuşturucuyu giyim mağazasındaki kolilerde saklayan karı koca tutuklandı.

50 dakika önce

Antalya'da bir giyim mağazasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Uyuşturucuyu giyim mağazasındaki kolilerde saklayan karı koca tutuklandı., System.String[]

Antalya'da bir giyim mağazasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı istihbarat üzerine M.Ş.T'ye ait giyim mağazasında arama yaptı.
Aramada kolilerdeki kıyafetler arasına gizlenen 13 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda M.Ş.T, eşi N.T. ile çocukları İ.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş.T. ile N.T. tutuklandı, İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin olduğu belirtilerek uyuşturucunun turizm sezonunda lüks eğlence merkezlerinde piyasa sürülmek için hazırlandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:58 Kaynak: AA
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