Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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