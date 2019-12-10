Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2)
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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta, dürüme sarılı 130 gram esrarla yakalanan T.B. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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