Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyatın arasındaki çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı operasyonda, 35 fişek kullanıma hazır eroin ve arsadaki hafriyatın arasında bir çorabın içerisine gizlenmiş 63 fişek bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.