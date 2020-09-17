Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler - Son Dakika

Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyatın arasındaki çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafriyatın arasındaki çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Narkotik köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı operasyonda, 35 fişek kullanıma hazır eroin ve arsadaki hafriyatın arasında bir çorabın içerisine gizlenmiş 63 fişek bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti Bakü'de beklenen gol geldi! Galatasaray, yıldız futbolcunun nefis golüyle öne geçti Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz         
18:05
Doğu Perinçek'e Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum         
17:48
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucuyu hafriyatın arasındaki çorabın içine gizlemişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei