Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış

Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış

7 saat önce

Niğde'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış, System.String[]

Niğde'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan E.G'nin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Perma"nın yardımıyla hırdavat deposunda 3 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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