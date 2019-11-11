Uyuşturucuyu hırdavat deposuna saklamış
7 saat önce
Niğde'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:00 Kaynak: AA
Niğde'de bir evin hırdavat deposuna gizlenmiş 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan E.G'nin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Perma"nın yardımıyla hırdavat deposunda 3 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan E.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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