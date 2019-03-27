Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu İç Çamaşırına Saklamış

Uyuşturucuyu İç Çamaşırına Saklamış

2 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucuyu İç Çamaşırına Saklamış, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, ilçe girişinde durdurdukları otomobildeki S.A, E.K. ve S.E'nin üzerinde arama yaptı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen S.E. adlı kızın iç çamaşırında bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve E.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:03 Kaynak: AA

Antalya, Uyuşturucu Ticareti, Fethiye, Muğla, Güncel
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