Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış

17 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukraynalı yönetmenden katılımcıya tepki: Oturuş şeklinizi değiştirin
Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:55:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]