Uyuşturucuyu inşaat işlerinde kullanılan iskele demirlerinin içine gizlemişler - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 7 Aralık'ta Yüksekova ilçesinde polis kontrol notasında durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada, inşaat işlerinde kullanılan iskele demirlerinin içine gizlenmiş 17 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.