Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Kağıda Emdirmişler

Uyuşturucuyu Kağıda Emdirmişler

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 parça kağıta emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Kağıda Emdirmişler, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 parça kağıta emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiborlu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 103 gram metamfetamin, 4 parça kağıt üzerine emdirilmiş 841 kullanımlık metamfetamin, 8 cep telefonu, kurusıkı tabanca, hassas terazi, muşta, bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonda U.K. ve N.E. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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