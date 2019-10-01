Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu kapı pervazına gizlemiş
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Uyuşturucuyu kapı pervazına gizlemiş

1 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapı pervazına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu kapı pervazına gizlemiş, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapı pervazına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Y. isimli bayan şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 parça halinde kapı pervazına saklanmış satışa hazır 141 gram esrar, 3 parça halinde 94 gram Metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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