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Uyuşturucuyu kavanozlara saklamışlar

53 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavanozlara esrar saklayan zanlı, tutuklandı.

Uyuşturucuyu kavanozlara saklamışlar, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavanozlara esrar saklayan zanlı, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Örnek Mahallesi'nde A.D. ile Ö.S'nin üst aramalarında paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli A.D'nin evinde ise valizdeki 10 kavanoza gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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