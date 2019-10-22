Uyuşturucuyu kavanozlara saklamışlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavanozlara esrar saklayan zanlı, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Örnek Mahallesi'nde A.D. ile Ö.S'nin üst aramalarında paketlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli A.D'nin evinde ise valizdeki 10 kavanoza gizlenmiş 1 kilogram esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.S. serbest bırakıldı.