Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar - Son Dakika
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Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar

26.02.2022 13:13
Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar

Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan iki kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kente giremeden polis ekipleri tarafından yakalandı.

Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan iki kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kente giremeden polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında C.İ. ve C.Ö.'nün doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların geldiği ticari taksiyi tespit eden ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı. Takside yapılan aramada ise, 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Takside bulunan iki kişi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandılar - Son Dakika


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