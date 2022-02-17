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Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar - Son Dakika

Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

17.02.2022 11:31
Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ö., U.B., S.Y. ve L.K., gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Ateş'in de destek verdiği aramalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 13 gram esrar, 16 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, kılıç, pompalı tüfek ve 30 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada uyuşturucunun kitap içine saklanması dikkatlerden kaçmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama', 'Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Narkotik, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu kitap içine saklamışlar - Son Dakika


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