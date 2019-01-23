Uyuşturucuyu Kitapların Arasına Gizlemiş
13 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde, minibüsteki şüphelinin çantasında yapılan aramada 2 kilo 470 gram eroin bulundu.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde, minibüsteki şüphelinin çantasında yapılan aramada 2 kilo 470 gram eroin bulundu.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir minibüs durduruldu.
Minibüsteki yolcunun çantasındaki aramada kitapların arası ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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