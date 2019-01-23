Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Kitapların Arasına Gizlemiş

Uyuşturucuyu Kitapların Arasına Gizlemiş

13 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde, minibüsteki şüphelinin çantasında yapılan aramada 2 kilo 470 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu Kitapların Arasına Gizlemiş, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, minibüsteki şüphelinin çantasında yapılan aramada 2 kilo 470 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir minibüs durduruldu.

Minibüsteki yolcunun çantasındaki aramada kitapların arası ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel
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