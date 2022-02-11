Uyuşturucuyu konserveye saklamış - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, G.Y. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon neticesinde evde yapılan aramada, 2 adet kurusıkı tabanca ile konserve içerisinde 43 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE