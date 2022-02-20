Uyuşturucuyu kullanan da satan da yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüpheli bir şahsın üst aramasında çıkan uyuşturucu maddelerin izini süren polis, uyuşturucunun satıldığı eve ulaştı. İki şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. İsmi M.İ. olarak tespit edilen şahsın yapılan üst aramasında 0.40 gram metamfetamin ve 1.31 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem başlatılırken, polis uyuşturucu maddeleri nereden bulduğunu sordu.

Polise uyuşturucuları T.O.'dan temin ettiğini söyleyen şahıstan alınan bilgiler üzerine harekete geçen ekipler bu kez de bahse konu şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda evinden 6.43 gram metamfetamin, 2 adet hap, uyuşturucuları paketlemek için kullanılan folyo kağıdı ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 90 TL nakit para ele geçirilen T.O. gözaltına alındı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde satışı yapmaktan işlem başlatıldı. - EDİRNE