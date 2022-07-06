Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Kepez ilçesinde ormanlık alandaki mağaralara gizlendiği bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, şüpheliler S.D., C.D. ve B.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Ekipleri gören şüpheliler, araçtan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Üç şüpheli kısa sürede yakalandı. Ormanlık alandaki mağaralarda, hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda, 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 19 bin 250 TL ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliye sevk edildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UYUŞTURUCUYU MAĞARAYA GİZLEYEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.