UYUŞTURUCUYU MAĞARAYA GİZLEYEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika
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UYUŞTURUCUYU MAĞARAYA GİZLEYEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

06.07.2022 12:33

ANTALYA'ya başka illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri ormanlık alandaki mağaralara gizleyen şüphelilere, operasyon düzenledi.

ANTALYA'ya başka illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri ormanlık alandaki mağaralara gizleyen şüphelilere, operasyon düzenledi. Ormanlık alanda kaçmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 19 bin 250 TL ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin Kepez ilçesinde ormanlık alandaki mağaralara gizlendiği bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, şüpheliler S.D., C.D. ve B.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Ekipleri gören şüpheliler, araçtan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Üç şüpheli kısa sürede yakalandı. Ormanlık alandaki mağaralarda, hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda, 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 19 bin 250 TL ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliye sevk edildi. (DHA)

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GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCUYU MAĞARAYA GİZLEYEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika

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