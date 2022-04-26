Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar - Son Dakika
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Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar

26.04.2022 09:11
Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada aynaya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada aynaya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve içerisinde 5 suç kaydı bulunan S.A. ve 21 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın sağ dikiz aynasına gizlenmiş halde 74,61 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar
Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu otomobilin aynasına sakladılar - Son Dakika


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