Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler - Son Dakika

Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

Bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyon kapsamında durdurulan otomobilin çamurluklarından bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çok yönlü ve titiz çalışmaları neticesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiler elde edildi. Elde edilen bildiler ışığında gerekli hazırlıklar yapılarak, Kuştur uygulama noktasında ekipler 34 plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan F.B isimli şahsın üstünde 2.59 gram bonzai ele geçirildi. Narkotik Dedektör Köpeği Honaz eşliğinde araçta yapılan aramada çamurlukların altında bulunan davlumbazlar olduğu bölüme zulalanmış 4 parça halinde toplam 1 kilogram 32 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.