Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Otomobilin Dikiz Aynasına Sakladılar: 4 Gözaltı

Uyuşturucuyu Otomobilin Dikiz Aynasına Sakladılar: 4 Gözaltı

35 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi huzur ve güveni sağlamak için görev yaptı.

Uyuşturucuyu Otomobilin Dikiz Aynasına Sakladılar: 4 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi huzur ve güveni sağlamak için görev yaptı. Yapılan aramalarda bir otomobilin ikiz aynasına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinde gece saat 00: 20 sıralarında emniyet ekipleri 67 VD 356 plakalı aracı durdurup aradı. Aranan aracın dikiz aynalarının içine saklanmış 3 ayrı poşet halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Aracın içinde bulunan Emre G. (22), Faruk Ç. (28) ve Berke D. (21) isimli şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda esrar temin ettiği belirlenen Onur G. (24)'nin evi arandı. Yapılan aramada Onur G.'nin evinde 2 kavanoz esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine  göz altına alındı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Huzur, Polis, Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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