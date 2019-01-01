Uyuşturucuyu Otomobilin Dikiz Aynasına Sakladılar: 4 Gözaltı
35 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi huzur ve güveni sağlamak için görev yaptı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde polis ekipleri yılbaşı gecesi huzur ve güveni sağlamak için görev yaptı. Yapılan aramalarda bir otomobilin ikiz aynasına saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesinde gece saat 00: 20 sıralarında emniyet ekipleri 67 VD 356 plakalı aracı durdurup aradı. Aranan aracın dikiz aynalarının içine saklanmış 3 ayrı poşet halinde esrar maddesi ele geçirildi.
Aracın içinde bulunan Emre G. (22), Faruk Ç. (28) ve Berke D. (21) isimli şahıslar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Ayrıca yapılan araştırmalar sonucunda esrar temin ettiği belirlenen Onur G. (24)'nin evi arandı. Yapılan aramada Onur G.'nin evinde 2 kavanoz esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine göz altına alındı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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