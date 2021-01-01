Otomobilde bulunan T.Y. ve İ.S, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, arka koltuktaki gizli bölmede 51 gram skunk, 100 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 415 lira ele geçirdi.

Tekirdağ 'da bir otomobilin koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucuyu otomobilin koltuğuna yaptıkları bölmeye gizlemişler - Son Dakika

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