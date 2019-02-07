Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Otomobilin Motor Kısmına Zulaladılar

Uyuşturucuyu Otomobilin Motor Kısmına Zulaladılar

15 dakika önce

Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin motor kısmında zulalanmış vaziyette uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu Otomobilin Motor Kısmına Zulaladılar, System.String[]
Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin motor kısmında zulalanmış vaziyette uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağı uygulama noktasında operasyon düzenlendi.

Yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde arama yapan narkotik polisi, şahısların üzerinden ve motor kısmında zulalanmış vaziyette 91 adet extacy hap, 14,65 gram eroin madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Operasyonda, araçta bulunan İ.Ç., E.İ. ve S.Ç. isimli 3 şüpheli yakalanarak "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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