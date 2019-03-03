Uyuşturucuyu Otomobilin Motoruna Gizlemişler
7 dakika önce
Kayseri'de durdurulan bir otomobilin motor kısmında, 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri'de durdurulan bir otomobilin motor kısmında, 2 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve nakledenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekiplerin, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 bin 60 lira ile 100 dolar, evlerinde ise 1 tabanca, 8 fişek bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu A.S, A.Y, O.D, M.F. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:44 Kaynak: AA
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