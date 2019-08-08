Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış

1 saat önce

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış, System.String[]
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 1 kilo 321 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Çalışmalar kapsamında, daha önceden tespit edilen bir araç, Merzifon ilçesi Meray mevkisinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın arka tampon iç kısmına, mıknatısla tutturulmuş halde, üç ayrı paket halinde toplam 1 kilo 321 gram kubar esrar bulundu.
Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı
Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 23:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu otomobilin tamponuna saklamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]