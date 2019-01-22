Uyuşturucuyu Priz İçerisine Saklamışlar
1 saat önce
Niğde'de sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Niğde
'de sokak satıcılarına ve kullanıcılarına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 3'lü priz içerisine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 39,33 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.M.A., A.G., O.T. ve M.G. isimli şahısların Adana
'dan Niğde'ye uyuşturucu madde getirebileceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takip edilen araç Adana-Niğde otobanında durduruldu. Ekipler araçta yaptığı aramada Siyah renkli 3'lü priz içerisine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 39,33 gram gelen Eroin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan M.M. A. A. G. O T. ve M. G. Ekipler tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
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