Uyuşturucuyu protez bacağının içerisine saklamış - Son Dakika

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki bir yol kontrol noktasında bir şüpheliyi durduran ekipler, zanlının üst aramasında protez bacağının içerisine zulalanmış 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.