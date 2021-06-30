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Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı - Son Dakika

Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

30.06.2021 19:07
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, didik didik arama yaptı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, didik didik arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, çanta içerisinde bulunan tarak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı. Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu.

Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

Uyuşturucu, Ödemiş, Bonzai, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı - Son Dakika


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