Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar

Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar

11 dakika önce

Kayseri'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.

Kayseri'de salça bidonuna gizlemiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.

Yapılan fiziki takip sonucunda H.H, E.D ve R.G'nin içinde bulunduğu aracı Kayseri- Niğde kara yolu uygulama noktasında durduran ekipler, araçta yaptığı aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konulurken, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu salça bidonunda taşımışlar

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:51 Kaynak: AA
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