Üye Girişi
UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI - Son Dakika

UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI

14.12.2021 18:11

KAYSERİ'de, bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 236 gram bonzaiyi şalvarının içinde gizleyen kadın ile 2 yakınını gözaltına aldı.

KAYSERİ'de, bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis, 236 gram bonzaiyi şalvarının içinde gizleyen kadın ile 2 yakınını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 3 kişilik ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bugün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen polis, İ.A. isimli kadın ile eşi G.H.A ve oğlu B.A.'yı gözaltına aldı. İ.A'nın üst aramasında şalvara gizlenmiş 236 gram bonzai ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI
UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI
UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI
UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI

Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi 18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu! Diplomayı kendisi yapmış 11:43 Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu! Diplomayı kendisi yapmış

Son Dakika Haberleri
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:46 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bizi çok daha zor bir süreç bekliyor
17:31 Nesli tükenmekte olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi
17:28 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
16:47 Bakan Akar, PKK ile mücadele hakkında açıklamalarda bulundu: Yılbaşından bu yana 2 bin 631 terörist öldürüldü
16:32 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi
Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum         
18:22
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 18:26:23. #1.11#
SON DAKİKA: UYUŞTURUCUYU ŞALVARININ İÇİNDE SAKLAYAN KADIN VE AİLESİ YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement