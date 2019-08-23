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Uyuşturucuyu şampuan kutusuna saklamışlar

1 saat önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesine çalışmak için gelen Türkmenistan uyruklu 2 kişinin kaldıkları eve yapılan baskında, şampuan kutularına saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu şampuan kutusuna saklamışlar, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer ilçesine çalışmak için gelen Türkmenistan uyruklu 2 kişinin kaldıkları eve yapılan baskında, şampuan kutularına saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 05: 00 sularında daha önceden uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettiği Türkmenistan uyruklu 2 kişinin Göynük Mahallesi'nde kaldığı eve baskın yaptı. Kemer'e çalışmak için geldiği belirlenen şüphelilerin evinde yapılan aramada şampuan kutularının içerisine saklanmış vaziyette 120 ecstasy hap, 400 gram kubar esrar, 20 gram eroin ve 10 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.B. (27) ve M.Y. (27) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Türkmenistan, Jandarma, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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