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Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

29.11.2021 15:29
Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında yakalanan 17 tacir tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında yakalanan 17 tacir tutuklandı.

Denizli ili genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 340 gram metamfetamin maddesi, 107 gram esrar maddesi, 90 gram eroin maddesi, 28 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı
Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı
Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucuyu satamadan yakalanan 17 tacir tutuklandı - Son Dakika
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